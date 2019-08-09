Уфа, 9 августа, 2019, 08:57 — ИА Регнум. Совершить посадку в аэропорту Уфы из-за густого тумана не смогли сразу четыре самолета. Об этом 9 августа сообщают в пресс-службе международного аэропорта Уфа.

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«Авиакомпаниям Северный ветер (Мск — Уфа), Нордавиа (Спб. — Уфа), Аэрофлот (Мск — Уфа) и Турецкие авиалинии (Стамбул — Уфа) метеоминимумы экипажей не позволили приземлиться в Уфе, в связи с этим воздушные суда были направлены на запасные аэродромы Екатеринбург и Казань», — сообщила официальный представитель уфимского аэропорта Татьяна Ризван.

Кроме этого, рейс авиакомпании Ямал в Ноябрьск также задерживается на 1 час 35 минут из-за ограниченной видимости.

Напомним, что сейчас аэропорт «Уфа» работает в штатном режиме.