Выборг, Ленинградская область, 9 августа, 2019, 10:35 — ИА Регнум. ХХVII фестиваль российского кино завершился в Выборге 8 августа традиционной церемонией награждения в древнем Выборгском замке.

Марина Александрова ИА REGNUM Армен Медведев. Пять минут до церемонии

Марина Александрова ИА REGNUM Величественные декорации

Марина Александрова ИА REGNUM Армен Медведев. Пять минут до церемонии

За неделю фестиваля зрители увидели 33 анимационных фильма, 23 фильма из конкурса неигрового кино, 9 фильмов, снятых в сотрудничестве с зарубежными кинематографистами — как игровых, так и документальных, и 11 игровых конкурсных лент. Кроме того были внеконкурсные спецпоказы, гала-премьеры, творческие встречи с известными кинематографистами, открытые дискуссии и многое другое.

Марина Александрова ИА REGNUM В ожидании

«Окно в Европу» Среди зрителей

Наконец, все кто собирался в эти дни в кинотеатре «Выборг Палас» и на других городских площадках узнали победителей и лауреатов фестиваля в четырех конкурсных программах и дополнительных номинациях.

«Окно в Европу» Призы ждут владельцев

Марина Александрова ИА REGNUM Пресса во всеоружии

ИГРОВОЕ КИНО. ОСЕННИЕ ПРЕМЬЕРЫ

Главный приз в основном конкурсе фестиваля получил фильм Бориса Гуца «Смерть нам к лицу» — трагикомедия о любви, верности и смерти, снятая на обычный смартфон. У членов жюри по этому поводу не было разногласий.

Марина Александрова ИА REGNUM Награждение победителя

«Окно в Европу» Борис Гуц

Специальный приз жюри получил фильм «Простой карандаш» Натальи Назаровой о неравной борьбе учительницы рисования с чудовищным регрессом, царящим в глухой провинции. Приз был присвоен «за актуальную трактовку классического сюжета о противостоянии личности обстоятельствам».

«Окно в Европу» Наталья Назарова

Еще один специальный приз жюри получил якутский актер Петр Садовников за главную роль в фильме «Нет бога кроме меня» режиссера Дмитрия Давыдова, который рассказывает о самоотверженной преданности сына постепенно теряющей разум матери.

«Окно в Европу» Петр Садовников

Третий специальный приз жюри достался фильму «Седьмой пробег по контуру земного шара», режиссёра Виталия Суслина — «за авторский взгляд, форматирующий реальность героя». Картина рассказывает о злоключениях самодеятельного художника, оставшегося без работы и жилья.

Диплом фестиваля получил фильм «Танец с саблями» режиссёра Юсупа Разыкова — историческая фантазия на тему одного эпизода из жизни выдающегося советского композитора Арама Хачатуряна. Еще один диплом — посмертно — был присвоен актеру Александру Кузнецову, воплотившему роль главного антагониста том же фильме, «за вклад в отечественный кинематограф». Актер скончался в июне этого года.

КОНКУРС АНИМАЦИОННОГО КИНО

Главный приз жюри единодушно присудило фильму «Лола, живая картошка», режиссёра Леонида Шмелькова.

Специальный приз жюри присвоен фильму «Он не может жить без космоса», режиссёра Константина Бронзита

Диплом фестиваля вручили создателям фильма «Пять минут до моря», режиссёра Натальи Мирзоян с формулировкой «за режиссёрскую виртуозность»

Еще одного диплома удостоен фильм «Оранжевая песня», режиссёра Алексея Алексеева — «за лучший фильм для детей»

КОНКУРС НЕИГРОВОГО КИНО

Главный приз в этой номинации получил фильм «Своя республика», режиссёра Алёны Полуниной о войне в Донбассе.

Специальный приз жюри был присвоен фильму «Обстоятельства места и времени»Дмитрия Кабакова — «за взгляд на жизнь без границ и заборов». Фильм рассказывает о двух разнонациональных семьях, живущих по соседству в подмосковном поселке.

Диплом фестиваля присвоен фильму «Книга моря» режиссёра Алексея Вахрушева, который показывает тяжелый труд морских охотников Чукотки через призму народных сказаний.

Диплом также получил фильм «Отец и сыновья из Кротово», режиссёров Валерия, Евгения и Виктора Соломиных, о пожилом сибирском фермере, чьи сыновья отбывают тюремный срок. Это последняя работа покойного мастера документалистики Валерия Соломина, завершенная его сыновьями.

КОНКУРС «КОПРОДУКЦИЯ. ОКНО В МИР»

Главный приз жюри присудило документальному фильму «Хроники ртути», режиссёров Саши Кулак и Бена Геза — о двух чудаковатых стариках, живущих в заброшенном шахтерском поселке в Калифорнии.

Специальный приз жюри был присужден фильму «Женщины ГУЛАГа», режиссёра Марианны Яровской — «за проникновенность образов и этической позиции»

Диплом фестиваля был вручен актёру Майту Малмстену, создавшему образ судьи в фильме Андреса Пуустусмаа «Ваша честь!» — «за изящество кинообраза»

На фестивале «Окно в Европу» вместо обычного приза зрительских симпатий существует КОНКУРС «ВЫБОРГСКИЙ СЧЕТ». Отличие его в том, что фильмы в нем оценивают по десятибалльной системе не только обычные зрители, но абсолютно все, включая членов жюри и кинематографистов.

I место занял добрый и веселый фильм «КАК НОВЫЙ» режиссера Евгения Шелякина о пожилом человеке, начавшем новую жизнь в далекой экзотической стране.

«Окно в Европу» Продюсер Василий Соловьев

II место зрители отдали документальной картине «Женщины ГУЛАГа»Марианны Яровской.

III место досталось фильму «Надо мною солнце не садится», якутского режиссёра Любови Борисовой о теплой дружбе умирающего старика и очень «современного» парня, возникшей на маленьком острове в холодном море.

Марина Александрова ИА REGNUM Иван Константинов получает приз зрительских симпатий

«Окно в Европу» Иван Константинов

ПРИЗ ПРЕЗИДЕНТА ФЕСТИВАЛЯ

Армен Медведев вручил его «За дебют» фильму «Печень», молодого режиссера, выпускника ВГИКа Ивана Снежкина. Трагикомедия рассказывает о попытках троих юнцов начать свой бизнес в 90-е.

«Окно в Европу» Иван Снежкин

ПРИЗ ГИЛЬДИИ ПРОДЮСЕРОВ РОССИИ

«За лучшую продюсерскую работу» был награжден фильм «Смерть нам к лицу», Бориса Гуца, Приз был вручен продюсерам Игорю Мишину, Максим Мусселю и Борису Гуцу.

Традиционно на фестивале «Окно в Европу» вручаются призы имени известного кинорежиссера Саввы Кулиша. ПРИЗ ИМЕНИ САВВЫ КУЛИША «За творческий поиск» вдова режиссера Варвара Арбузова-Кулиш вручила актеру Александру Карнаушкину за роль в фильме «Седьмой пробег по контуру земного шара» режиссёра Виталия Суслина.

Диплом имени Саввы Кулиша получил документальный фильм Дарьи Иванковой «Анатолий Крупнов. Он был».

ПРИЗ ГИЛЬДИИ КИНОВЕДОВ И КИНОКРИТИКОВ РОССИИ

В конкурсе игрового кино награда была врученафильму «Седьмой пробег по контуру Земного шара», режиссёра Виталия Суслина.

Диплом гильдии киноведов и кинокритиков в том же конкурсе был вручен фильму Натальи Назаровой «Простой карандаш».

Диплом в конкурсе анимационного кино киноведы и кинокритики присудили

фильму «Он не может жить без космоса» режиссёра Константина Бронзита.

Среди неигровых фильмов диплома кинокритиков удостоился фильм «Хроники ртути» режиссеровСаши Кулак и Бена Геза.

ПРИЗ МЕДИАКОНГРЕССА «СОДРУЖЕСТВО ЖУРНАЛИСТОВ» И СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ «За сценарий» получил фильм Евгения Шелякина «Как новый».

«Окно в Европу» закрылось — но лишь до будущего года. Древний Выборг и вся страна будут с нетерпением ждать новых интересных работ, новой слегка безумной недели в атмосфере творчества.

Марина Александрова ИА REGNUM После праздника. Призеры из Якутии