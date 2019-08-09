Красноярск, 9 августа, 2019, 08:45 — ИА Регнум. В Красноярском крае на утро 9 августа зарегистрировано 130 лесных пожаров на общей площади 971,8 тыс. га. В том числе, как сообщили ИА REGNUM в краевом минлесхозе, в авиационной и наземной зонах действуют 46 возгораний в пяти районах на площади 23,1 тыс. га.

Лесной пожар

Остальные пожары — 84 на площади 948,7 тыс. га — зарегистрированы в зоне контроля. Власти имеют право их не тушить, так как, согласно решению краевой комиссии КЧС, эти возгорания не представляют опасности для населённых пунктов и объектов экономики, кроме того, тушить их экономически нецелесообразно. «В круглосуточном режиме за данными пожарами ведется мониторинг», — подчеркнули в министерстве.

Уточняется, что в тушении задействовано более 1400 человек, более 124 единиц техники, 25 воздушных судов Лесопожарного центра и МЧС.

За прошедшие сутки в Красноярском крае потушили 21 лесной пожар в пяти районах на общей площади более 3,2 тыс. га. В том числе ликвидировано 14 очагов в зоне контроля.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по данным Авиалесоохраны, в Красноярском крае по состоянию на 00:00 (мск) 8 августа было зарегистрировано 136 лесных пожаров на общей площади 916 073 тыс. га. В регионе действует режим ЧС.

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