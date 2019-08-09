Окленд, Новая Зеландия, 9 августа, 2019, 08:37 — ИА Регнум. Сотрудники полиции арестовали двух граждан Великобритании после обнаружения тайника с наркотиками в квартире в Окленде (Новая Зеландия). Об этом 9 августа сообщает Associated Press.

Цитата из т/с «Во все тяжкие» реж Винс Гиллиган. 2008. США Нарколаборатория

Отмечается, что сотрудники полиции отслеживали деятельность иностранной преступной организации, действовавшей на территории Новой Зеландии. В результате обыска в квартире подозреваемых, проведенного на прошлой неделе, были найдены пластиковые контейнеры, заполненные 200 килограммами метамфетамина.

По предварительным данным, стоимость партии на «черном рынке» составляет 144 миллиона новозеландских долларов ($93 миллиона).

Инспектор Пол Ньюман сообщил журналистам, что полиция арестовала 60-летнего мужчину в квартире и 49-летнего мужчину в аэропорту города Окленд. Оба подозреваемых взяты под стражу, им предъявлены обвинения в хранении метамфетамина с целью сбыта наркотика.