Атомный подводный крейсер «Омск» вернулся на базу на Камчатке
Петропавловск-Камчатский, 9 августа, 2019, 08:08 — ИА Регнум. Подводный атомный крейсер «Омск» с крылатыми ракетами на борту вернулся на родную базу на Камчатке после модернизации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Alex omen
Атомный подводный крейсер «Омск»
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Глава штаба Подводных сил флота контр-адмирал Эдуард Михайлов поздравил личный состав «Омска» с возвращением на родную базу и по традиции вручил командиру крейсера капитану 1 ранга Денису Шарыпову жареного поросёнка.
Как сообщало ИА REGNUM, 70 объектов снесли военные инженеры ВВО в Приамурье и Приморье. Военные сносили ветхие строения в бывших военных городках.