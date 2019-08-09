Южно-Сахалинск, 9 августа, 2019, 07:50 — ИА Регнум. Четыре курильских острова — Шикотан, Итуруп, Кунашир и группу Хабомаи — отнесли к Японии на карте сайта Олимпиады 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сайт Олимпиады 2020 года Карта на сайте Олимпиады-2020: Курилы указаны как японская территория

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Япония продолжает публично именовать Курильские острова, как минимум четыре указанных, своими территориями, невзирая на очевидную бессмысленность подобных заявлений.

Как сообщало ИА REGNUM, Япония выразила очередное сожаление по поводу визита на Курилы российского премьера Дмитрия Медведева. Эксперт ИА REGNUM, доктор политических наук Илдус Ярулин считает, что подобные заявления по Курилам — вопрос выживаемости для японских политиков. В июле Россия уже выражала протест Японии в связи с видеороликом к саммиту G20, где Курилы также были обозначены японской территорией.