Москва, 9 августа, 2019, 07:42 — ИА Регнум. Роспотребнадзор открывает горячую линию по вопросам порядка размещения (выкладки) молочной продукции в торговых сетях, сообщается на сайте ведомства.

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Горячая линия открывается с 12 по 25 августа для защиты прав потребителей. Задать все вопросы по выкладке молочной продукции можно по телефону 8 800−555−49−43 (звонок бесплатный).

Роспотребнадзор напоминает, что размещение в магазинах молочной продукции без заменителя молочного жира должно сопровождаться информационной надписью «Продукты без заменителя молочного жира».

Как сообщало ИА REGNUM, 63% магазинов в России не изменили порядок продажи молочных, а также молокосодержащих продуктов.

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