Багдад, 9 августа, 2019, 07:34 — ИА Регнум. Шиитские ополченцы «Хашд аш-Шааби» совершили нападение на курдского сотрудника правоохранительных органов в иракском городе Туз Хурмату, об этом 8 августа сообщает BasNews.

Kurdishstruggle Курдское ополчение

Город, в котором произошел инцидент, является объектом территориального спора между Эрбилем и центральным правительством в Багдаде.

Как сообщает издание, шиитские ополченцы начали выкрикивать в адрес сотрудника правопорядка слова оскорбительного содержания, а затем конфисковали у него оружие и скрылись.

Напомним, противоречия между курдами и властями Ирака обострились после референдума о независимости, которой состоялся в сентябре 2017 года в курдской автономии.

Следствием плебисцита стало изгнание курдских администраций из ряда спорных территорий, в частности, из провинции Киркук, где сейчас главенствует администрация Багдада.