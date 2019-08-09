Киев, 9 августа, 2019, 07:27 — ИА Регнум. Крым, а не Донбасс, является территорией, за которую «воюют» Россия и Украина. Об этом заявил избранный депутат Верховной рады от партии «Оппозиционный блок — За жизнь» Олег Волошин в эфире телеканала «112 Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Война на Украине

«Россия является воюющей стороной по вопросу Крыма», — сказал Волошин, не согласившись с утверждением журналиста о конфликте между Украиной и Россией в Донбассе.

Волошин отметил, что в Крыму находятся российские войска, территория включена в состав РФ, однако вопрос «о признании России агрессором» почему-то не поднимался Киевом на уровне Генассамблеи ООН. Что касается Донбасса, то нет «честных оснований» утверждать, что там идет война с РФ, а не с украинскими гражданами.

Как сообщало ИА REGNUM, Волошин, который прежде был пресс-атташе посольства Украины в России и директором департамента информационной политики украинского МИД, назвал закрытым вопрос о возвращении Крыма под контроль Киева. Ситуация не изменится даже после ухода Владимира Путина с поста президента России, полагает он.