Новосибирск, 9 августа, 2019, 07:25 — ИА Регнум. В Новосибирской области аграрии восьми районов приступили к уборке урожая — озимой пшеницы, озимой ржи, овса и гороха. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, в регионе стартовала уборочная кампания.

Уборка урожая

К 8 августа, по данным новосибирского минсельхоза, было скошено 3672 га, обмолочено 3522 га, валовый сбор — 6100 тонн.

Всего на территории Новосибирской области предстоит собрать зерно на площади 1,42 млн га.

Напомним, по состоянию на 7 августа уборочные работы шли более чем в половине районов Алтайского края, сообщили в краевом правительстве.