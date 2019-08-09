Южно-Сахалинск, 9 августа, 2019, 07:25 — ИА Регнум. Небо над Сахалином будет открытым. Дирекция аэропорта Южно-Сахалинска разместила на портале «Государственные закупки» тендер оказание услуг по проекту «Разработка и сопровождение реализации концепции «Открытое небо» для аэропорта Южно-Сахалинск», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Tyurina yu Аэропорт. Южно-Сахалинск

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В рамках контракта подрядчик должен будет провести анализ рынка, найти компании, готовые совершать рейсы на Сахалин и использовать островные аэропорты в качестве транзитных. Также должна быть разработана концепция привлечения в регион новых перевозчиков. Первоначальная стоимость контракта 4 млн 650 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, режим «Открытое небо» даёт иностранным авиакомпаниям право совершать международные полёты без ограничений по количеству рейсов и авиаперевозчиков, вне зависимости от наличия межправительственного соглашения между странами. Такой режим даёт большие возможности для развития туризма и получения доходов в бюджет. Власти Хабаровского края много лет просят Минтранс РФ предоставить такой режим аэропорту Хабаровска, но ведомство из года в год отказывает. При этом такой режим действует в аэропорту Владивостока.