Москва, 9 августа, 2019, 07:07 — ИА Регнум. Торги 8 августа завершились снижением по рублевым парам. Доллар/рубль снизился на 0,44%, до 65,04 руб., евро/рубль — на 0,62%, до 72,72 руб., фунт/рубль — на 0,67%, до 78,97 руб. Позитивная динамика рубля была вызвана увеличением интереса инвесторов к рисковым активам, ростом индекса RGBI и общим ослаблением доллара США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль и доллар

Беспокойство инвесторов снизилось благодаря заявлениям ЦБ Китая, что Пекин не намерен ослаблять юань чтобы компенсировать негативный эффект от повышения американских пошлин. Также стабилизировать финансовые рынки помогли заголовки о том, что США и Китай готовы продолжить переговоры в сентябре.

Индекс доллара незначительно снизился на заявлениях президента США Дональда Трампа. Он написал в «твиттере», что не в восторге от сильного доллара, который поддерживают высокие процентные ставки ФРС и мешает крупным производителям конкурировать.

Сегодня, 9 августа, на торгах в Азии нефть торгуется в минусе на 0,86%. С высокой долей вероятности торги на Мосбирже откроются ростом. Основные валюты торгуются в плюсе, поэтому ослабление рубля должно ограничиться 10 копейками.

Если на торгах в Европе падение цены на нефть прекратится, то закрытие в паре доллар/рубль стоит ожидать в районе 64,80 руб.

Внимание инвесторов по-прежнему приковано к изменениям курса китайского юаня. Если его снижение продолжится, то это негативно отразится на настроениях инвесторов и на рубле.

Читайте также: Уровень 65,60 играет для рубля важную роль