Позитивная динамика рубля вызвана ослаблением доллара
Москва, 9 августа, 2019, 07:07 — ИА Регнум. Торги 8 августа завершились снижением по рублевым парам. Доллар/рубль снизился на 0,44%, до 65,04 руб., евро/рубль — на 0,62%, до 72,72 руб., фунт/рубль — на 0,67%, до 78,97 руб. Позитивная динамика рубля была вызвана увеличением интереса инвесторов к рисковым активам, ростом индекса RGBI и общим ослаблением доллара США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.
Беспокойство инвесторов снизилось благодаря заявлениям ЦБ Китая, что Пекин не намерен ослаблять юань чтобы компенсировать негативный эффект от повышения американских пошлин. Также стабилизировать финансовые рынки помогли заголовки о том, что США и Китай готовы продолжить переговоры в сентябре.
Индекс доллара незначительно снизился на заявлениях президента США Дональда Трампа. Он написал в «твиттере», что не в восторге от сильного доллара, который поддерживают высокие процентные ставки ФРС и мешает крупным производителям конкурировать.
Сегодня, 9 августа, на торгах в Азии нефть торгуется в минусе на 0,86%. С высокой долей вероятности торги на Мосбирже откроются ростом. Основные валюты торгуются в плюсе, поэтому ослабление рубля должно ограничиться 10 копейками.
Если на торгах в Европе падение цены на нефть прекратится, то закрытие в паре доллар/рубль стоит ожидать в районе 64,80 руб.
Внимание инвесторов по-прежнему приковано к изменениям курса китайского юаня. Если его снижение продолжится, то это негативно отразится на настроениях инвесторов и на рубле.
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