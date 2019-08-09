Пекин, 9 августа, 2019, 06:44 — ИА Регнум. Курс китайской валюты опустился еще на 97 базисных пункта относительно доллара США, сообщает 9 августа агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар. Юань

Курс юаня на 9 августа составил 7,0136 по отношению к доллару США. Таким образом, китайская валюта пробила психологический барьер в 7 юаней за доллар и продолжила ослабление.

Напомним, что очередная волна ослаблений китайской валюты началась после того, как в начале августа США заявили о введении новых заградительных пошлин на китайскую продукцию, а президент США Дональд Трамп обвинил Китай в «валютных манипуляциях».