Альметьевск, Татарстан, 9 августа, 2019, 05:30 — ИА Регнум. Компания «Татнефть» объявила о размещении техзадания на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОЗ) завода, строительство которого планируется в посёлке Нижняя Мактама Альметьевского района. Оценку по проекту, вызвавшему недовольство жителей посёлка, должны выполнить в августе-ноябре 2019 года, после чего результаты будут вынесены на общественное обсуждение. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании.

Плохая экология

На новых проммощностях планируют производить малеиновый ангидрид. Из открытых источников известно, что он в основном является сырьем для производства полиэфирных смол, другой полиэфирной продукции. Большая часть конечных продуктов используется в строительстве. В справочнике «Применение пластических масс в технологической оснастке» от 1962 года говорится, что «большая летучесть и токсичность малеинового ангидрида оказывает вредное воздействие на человеческий организм, вызывая сильное раздражение слизистых оболочек глаз, носа, горла». Все эти сведения вызвали тревогу у жителей Нижней Мактамы.

«Жители возмущены, они против строительства и хотят защитить экологию», — написал на своей странице в соцсетях депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко, отметив, что жителей Нижней Мактамы поддерживают его коллеги из рескома КПРФ республики.

На сайте «Татнефти» обнародовано сообщение о подготовке техзадания для ОВОЗ. Обсудить его предлагается через сбор замечаний заинтересованных лиц, которые принимают письменно на адрес компании. После выполнения оценки результаты вынесут на общественные обсуждения, за которые ответственны районные власти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в промышленной зоне Миннибаевского газоперерабатывающего завода в посёлке Нижняя Мактама Альметьевского района планируется построить установку по производству малеинового ангидрида. Ей мощность — 50 тыс тонн ежегодно. Завершить работы планируют в 2021 году. На предприятии отмечают, что проект среди прочего позволит «увеличить глубину переработки углеводородного сырья в высоко маржинальные продукты». В качестве сырья для новых мощностей будет использоваться попутный газ, из которого выделят бутан, а уже из того малеиновый ангидрид.

По оценкам экспертов, первый этап реализации проекта газонефтехимического комплекса обойдётся инвестору около 70,6 млрд рублей.