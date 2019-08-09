Вашингтон, 9 августа, 2019, 05:28 — ИА Регнум. Американский перечень стран, не выполняющих международных обязательств по борьбе с наркоторговлей, пополнился Венесуэлой и Боливией, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Соответствующее решение принял президент Штатов Дональд Трамп, заявивший, что считает легитимным в Венесуэле не президента этой страны Николаса Мадуро, а оппозицию. Трамп считает, что проблемы наркоторговли будет проще решить, если «Мадуро уйдёт».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле в российской столице состоялись переговоры российского президента Владимира Путина с коллегой из Боливии Эво Моралесом. Оба президента высказали сходные мнения по ситуации в Венесуэле.

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