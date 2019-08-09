Якутск, 9 августа, 2019, 05:12 — ИА Регнум. В Якутии 9 августа тушат 12 лесных пожаров, из них действующих — восемь, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ГУ МЧС РФ по Саратовской области Тушение пожара

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По информации минэкологии республики, четыре пожара — локализовано, общая площадь природных пожаров — почти 1,2 тыс. га. В зоне контроля горело 881 тыс. га.

Как сообщало ИА REGNUM, проливные дожди улучшили пожароопасную обстановку в Якутии, количество пожаров снижается.

Правительство РФ выделит из резервов почти 6 млрд рублей на тушение пожаров.