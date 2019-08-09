Вашингтон, 9 августа, 2019, 04:59 — ИА Регнум. Список российских граждан, которые потенциально могли быть связаны с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом, подали в Конгресс американские банки, пишет The Wall Street Journal.

Дональд Трамп

Ряд банков передал конгрессменам список, включающий не одну сотню страниц. Фигуранты этого перечня «могли вести дела с Трампом, его семьей или компаниями». Изучать информацию будут спецкомитет по разведке и комитет по финансовым услугам Палаты представителей США.

Издание приводит список банков, которые сдали имена российских граждан: Deutsche Bank, Bank of America, Morgan Stanley, JPMorgan Chase, Citigroup, Fargo.

Напомним, противники Трампа не смогли доказать, что он был избран президентом в результате вмешательства РФ в выборы.