Чувашия, 17 июня, 2010, 09:44 — ИА Регнум. В одной из деревень Урмарского района Чувашии обнаружен расчленённый труп 62-летнего пенсионера. По подозрению в убийстве арестован 24-летний местный житель, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщил ИА REGNUM Новости старший помощник руководителя СУ СКП РФ по Чувашии Олег Дмитриев .

Труп сельчанина обнаружен 14 июня 2010 года в его собственном доме. По "горячим следам" установлен подозреваемый - 24-летний парень, который, по версии следствия, пришёл в тот вечер к пенсионеру нанес ему несколько ударов в грудь кухонным ножом. Когда хозяин дома умер, гость расчленил его тело и скрылся с места происшествия.

Установлено, что подозреваемый состоит на учёте у психиатра. Занимается самбо.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.