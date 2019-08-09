Магадан, 9 августа, 2019, 04:39 — ИА Регнум. Губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал лимиты добычи охотничьих ресурсов на год с 1 августа 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Охотники

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«Лимит на добычу лося старше 1 года составил 750 особей, до года — 124, всего — 874; на бурого медведя лимит — 2137; на дикого северного оленя — 3095; на соболя — 7545; на снежного барана — 244», — сказано в указе, подписанном Сергеем Носовым.

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Как сообщало ИА REGNUM, в регионах РФ открыты охотничьи сезоны. Лимиты и квоты добычи установлены в соответствии с нормами, утвержденными Министерством природных ресурсов и экологии РФ.