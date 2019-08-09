Бавлы, Татарстан, 9 августа, 2019, 04:13 — ИА Регнум. В Бавлинском районе Татарии надзорное ведомство обнаружило в почве выбывшие из использования трубы нефтяного оборудования, которые относятся к опасным отходам и должны быть утилизированы на спецпредприятиях. Вместо этого произошло несанкционированное захоронение. После вмешательства прокурора трубы были выкопаны и вывезены на утилизацию, а компанию наказали. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

Трубы

Проверку проводила Татарская природоохранная межрайонная прокуратура. В результате обнаружилось, что трубы был вывезены с промплощадки в Бавлах по указанию должностных лиц механического завода нефтедобывающего предприятия — «для дальнейшего захоронения в почву».

"Такие предметы признаются опасными отходами и подлежат утилизации на специализированных предприятиях», — отметили в ведомстве.

Глава компании был привлечён к ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ («Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления и иными опасными веществами») и ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ («Порча земель»). Штраф составил 40 тыс. рублей.

Прокурором также внесено представление о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года ряд нефтекомпаний России в открытом письме к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву пожаловались на ситуацию со старыми трубами, выведенными из эксплуатации. Росприроднадзор признал демонтированные трубы отходами ещё в 2017 году и теперь вместо использования их в некапитальном строительстве их требуется утилизировать. При этом авторы письма уточнили, что это ведёт к значительным расходам. Ранее до 80% старых труб в нефтесекторе использовали в некапитальном строительстве.

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