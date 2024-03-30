Москва, 9 августа, 2019, 03:57 — ИА Регнум. О приближении к российским границам 17 иностранных летательных аппаратов за неделю пишет 9 августа «Красная звезда».

Af.mil Самолёт-разведчик ВВС США

Российские лётчики из состава дежурных сил ПВО 12 раз за это время поднимались на перехват иностранных самолётов. Нарушений воздушного пространства России допущено не было.

Как сообщало ИА REGNUM, неделю назад Минобороны РФ отчиталось о том, что к российским границам приближались 39 иностранных летательных аппаратов.