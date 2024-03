Урумчи, Китай, 9 августа, 2019, 03:49 — ИА Регнум. Из Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая за первую половину 2019 года было экспортировано в другие районы страны в общей сложности 28,56 млрд кВт/ч электроэнергии, сообщат 8 августа агентство Синьхуа.

upload.wikimedia.org Ветроэнергетические установки в Китае

В компании The State Grid Xinjiang Electric Power Co., Ltd. Сообщили, что количество энергии, переданной из региона, увеличилось на 16,76% за первое полугодие относительно того же периода годом ранее. Из них 41% пришелся на «зеленую энергию», включая ветровую и солнечную.

Компания также отметила, что энергия в основном направлялась в центральные и восточные провинции страны, включая Хэнань и Аньхой. В 2018 году Синьцзян передал в другие регионы 50,3 ГВт/ч электроэнергии, из которых 35% пришлось на «зеленую энергию».