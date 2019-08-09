Курск, 9 августа, 2019, 07:25 — ИА Регнум. В Курске на улице Верхней Луговой загорелся жилой дом. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

ГУ МЧС РФ по Саратовской области Тушение пожара

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру в 12:39. Через три минуты спасатели прибыли на место. На локализацию пожара понадобилось две минуты, а через шесть минут он полностью был потушен.

Из-за пожара в доме повреждена крыша, а также закоптились стены. По информации портала Kursk.com, есть пострадавший, но он отказался от госпитализации. Предположительно, стена дома загорелась из-за попавшей на неё искры от сварки, а затем огонь перекинулся на крышу.