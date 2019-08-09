Курск, 9 августа, 2019, 06:15 — ИА Регнум. Ураган и ливни обрушились на Курск 8 августа. Одним из последствий непогоды стали поваленные и сломанные деревья, сообщил портал «Друг для друга».

Александр Мотин После урагана

Гидрометцентр прогнозировал облачность с прояснениями, умеренные дожди, и — местами — грозы на территории региона. Однако в областном центре ветер разошёлся сильнее, чем предполагали прогнозы, и начал валить и ломать деревья, от которых пострадало несколько машин.

Очевидцы в соцсетях сообщают о таких случаях на улице Чернышевского и на Майском бульваре, а также в микрорайонах Курского завода тракторных запчастей и Заря. В некоторых случаях деревья падали на дорогу, преграждая путь, но кому-то из автомобилистов повезло меньше — их автомобили придавило деревьями или стёкла были пробиты ветками.