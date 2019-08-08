Киев, 9 августа, 2019, 01:59 — ИА Регнум. Разрешение на использование воздушного пространства Украины было получено самолётом российской авиакомпании «Глобус» Boeing-738 REG — VQBMG 8 августа, сообщили в пресс-службе украинского провайдера аэронавигационного обслуживания «Украэроруха».

Гроза

»7 августа 2019 пилот воздушного судна российской авиакомпании «Глобус» Boeing-738 REG — VQBMG, выполняя рейс GLP636 из города Бари (Италия) в Москву, в связи с обходом активной грозовой деятельности получил разрешение на использование воздушного пространства Украины от «краэроцентра в зоне ответственности Львовского районного диспетчерского центра», — говорится в сообщении.

Уточняется, что украинская сторона разрешила полёт на основе решения Совета по безопасности полётов Госавиаслужбы Украины от 2 декабря 2015 г., а также законодательных и нормативно-правовых актов Украины.

Комментируя случившееся, представитель компании Александр Доценко отметил, что «для «Украэроруха» безопасность полётов воздушных судов в воздушном пространстве Украины остаётся в приоритете».

Напомним, российские самолёты не могут заходить в воздушное пространство Украины уже четыре года. Со своей стороны Россия также запретила украинским самолётам полёты в воздушном пространстве РФ.