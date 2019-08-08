Пекин, 9 августа, 2019, 00:42 — ИА Регнум. Власти Китая подтвердили новый случай африканской чумы свиней в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге страны, сообщает 8 августа агентство Синьхуа.

Guido Gerding Свиньи

Болезнь была выявлена у свиней, которые перевозились в грузовике на контрольно-пропускном пункте шоссе в городе Фанчэнган в Гуанси, сообщили в Министерстве сельского хозяйства КНР.

Среди 52 свиней, находившихся в грузовике, 51 была инфицирована и еще одна погибла, сообщили в ведомстве. Местные власти начали принимать меры, включая забой зараженных животных, дезинфекцию грузовика и участков дорог.

Напомним, что африканская чума свиней угрожает только свиньям, но абсолютно не угрожает другим животным и людям. Первый случай заражения этим вирусом в Китае был зафиксирован в августе 2018 года в провинции Ляонин на северо-востоке страны. С тех пор десятки вспышек были зафиксированы в десятках регионах Китая.