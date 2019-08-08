Пекин, 9 августа, 2019, 00:08 — ИА Регнум. Таможня Пекина схватила подозреваемого в контрабанде наркотиков, изъяв у него 24,1 кг кокаина, что является рекордным объемом на одного задержанного по одному делу, сообщает 8 августа агентство Синьхуа.

Chris Pelliccione Под видом молока

Еще 30 июля сотрудники таможни Международного аэропорта «Столица» Пекина обнаружили при сканировании два места багажа, летевшие рейсом CA908 из бразильского Сан-Паулу, заполненные банками якобы с сухим молоком. Цвет и характеристики материала, отобразившегося на сканере, отличались от тех, что бывают при сканировании обычного сухого молока.

После распаковки груза сотрудники нашли порошкообразные изделия чистого белого цвета с кислотным запахом, запечатанные в 30 банок. Экспресс-тест на наркотики дал положительный результат на кокаин.

Подозреваемый по фамилии Чэнь сообщил, что он переехал в Бразилию в 1997 году, где и познакомился с наркоторговцами. Они научили его, как ввезти наркотики в Китай и передать их «грузополучателю». Расследование продолжается.

Отметим, что с начала 2019 года таможня Пекина раскрыла больше дел контрабанды наркотиков относительного того же периода 2018 года, арестовав 10 подозреваемых и изъяв 31,59 кг наркотиков. Таким образом, нынешний случай стал действительно выдающимся.