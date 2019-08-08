Вашингтон, 8 августа, 2019, 23:56 — ИА Регнум. Государственный департамент США призвал американских граждан проявлять «повышенную осторожность» во время поездок в Гонконг из-за угрозы массовых беспорядков, 8 августа передает агентство Reuters.

Studio Incendo Антиправительственная демонстрация в Гонконге

Госдеп рекомендует гражданам США избегать «крупных собраний и акций протеста» в китайском городе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Китая неоднократно обвиняли США и Великобританию во вмешательстве во внутренние дела Гонконга.

Читайте также: МИД КНР сделал представление по Гонконгу генконсульству США