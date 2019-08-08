Стамбул, Турция, 8 августа, 2019, 23:48 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский в последний момент отказался подписывать совместное заявление с Константинопольским Патриархом Варфоломеем. Об этом сообщает BBC News Украина.

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Совместное заявление по итогам встречи Зеленского с Патриархом Варфоломеем готовилось заранее канцелярией Константинопольского патриарха при участии сотрудников министерства иностранных дел Украины.

Предполагалось, что заявление будет подписано сразу после переговоров, но подписание было отменено по инициативе украинской стороны в самый последний момент.

Уточняется, что у офиса президента Украины возникло некое «недопонимание», что привело к тому, что документ подписан не был.

При этом, что именно людям президента не понравилось, осталось непонятным. В заявлении говорится об экологии и никаких провокационных формулировок не содержится.