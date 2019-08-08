Москва, 8 августа, 2019, 23:39 — ИА Регнум. Корабли Балтийского флота поразили ракетами учебные цели Северном море, сообщает 8 августа пресс-служба Минобороны РФ.

Минобороны России Корабли Балтийского флота в рамках учения ВМФ России «Океанский щит – 2019» провели электронные ракетные пуски по морским целям в Северном море

Ракетные стрельбы были осуществлены в рамках учения ВМФ России «Океанский щит — 2019». Тактические группы провели электронные ракетные пуски по морским целям, имитирующим отряд кораблей противника.

Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый», корветы «Стерегущий», «Бойкий», «Стойкий», «Сообразительный», а также малые ракетные корабли «Мытищи», «Зеленый дол» и «Серпухов» поразили учебные цели ракетами «Уран», «Малахит», «Москит» и «Калибр».

Кроме того, на учениях экипажи отработали постановку радиоэлектронных помех, организацию взаимодействия и связи между кораблями, противодиверсионные действия и борьбу за живучесть.

Учения ВМФ России «Океанский щит — 2019» проходят с 1 по 9 августа с участием 69 кораблей, боевых катеров и судов обеспечения, 58 самолётов и вертолётов ВМФ и ВКС, а также 10,6 тыс. военнослужащих