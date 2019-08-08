Лондон, 8 августа, 2019, 23:19 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть выросли более чем на 2% в ходе торгов, 8 августа передает агентство Reuters.

Добыча нефти

Нефть марки Brent завершила сессию с ростом на $1,15 (2,1%), на отметке $57,38 за баррель. В ходе торгов «мировой эталон» достиг максимума в $58,01 за баррель.

Нефть марки WTI выросла на $1,45 (2,8%), до $52,54 за баррель. Максимум сессии для марки составил $52,98 за баррель.

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