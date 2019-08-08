Лондон, 8 августа, 2019, 23:16 — ИА Регнум. Британские власти до конца текущего года введут упрощённый порядок получения виз для учёных и изобретателей всего мира, заявил 8 августа премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Марина Захарова ИА REGNUM Биг-Бен, Лондон

По его словам, таким образом Британия закрепит за собой статус «научной сверхдержавы» и получит большое количество научных специалистов и открывателей новых технологий.

Джонсон подчеркнул, что Британия гордится своей историей изобретений и открытий и должна продолжать лидировать «в продвижении знаний».

«Но для того, чтобы продолжать лидировать в продвижении знаний, мы должны не только поддерживать таланты, которые уже есть, но и сделать нашу иммиграционную систему привлекательной для самых лучших умов мира», — заявил Джонсон.

Напомним, ранее Борис Джонсон рассказал о новых планах выхода Британии из Евросоюза.