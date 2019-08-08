Степанакерт, 8 августа, 2019, 23:14 — ИА Регнум. Дан старт самому крупному экономическому проекту Нагорного Карабах. Об этом заявил экс-премьер республики Арайик Арутюнян.

capture photo Сарсангское водохранилище

«Заверяю, что в результате реализации этой программы мы будем иметь сельское хозяйство нового качества, оно окажет существенное влияние, особенно на развитие перерабатывающей промышленности», — написал он в Facebook.

По его словам, речь, в частности, идет о строительстве канала на Сарсангском водохранилище, который орошит более 10 000 гектаров земли, включив в себя лучшие земельные участки в трех районах — Мартакерте, Аскеране (квартал Акна) и Мартуни.

Также планируется построить четыре гидроэлектростанции, два водохранилища. На реализацию проекта потребуется не более четырёх лет, размер инвестиций составит более $100 млн.

Говоря о политической составляющей нового проекта, то по словам Арутюняна, власти Нагорного Карабаха неоднократно заявляли о готовности совместного использования водных ресурсов с Азербайджаном.

«Если нет, то. Сейчас мы даём старт этому «то». И через несколько лет у нас не будет необходимости в совместном использовании водных ресурсов. Вести переговоры по этому вопросу не будет повода и необходимости», — сказал Арутюнян.

В 2020 году в Нагорно-Карабахской Республике состоятся президентские выборы. Арайик Арутюнян уже заявил о своем участии в них. Он будет одним из основных претендентов на президентский пост, учитывая, что действующий президент Бако Саакян заявил, что не будет баллотироваться на новый срок.