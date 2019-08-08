Уфа, 8 августа, 2019, 23:11 — ИА Регнум. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека просит Генеральную прокуратуру дать оценку законности многолетнего функционирования ООО «Кроношпан Башкортостан» в режиме пуско-наладочных работ, при которых происходит выпуск и реализация готовой продукции. Об этом говорится в рекомендациях Совета по итогам выездного совещания в Башкирии.

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Пуск завода был запланирован на 2016 год, однако население не было должным образом информировано о начале строительства предприятия, что вызвало массовые протесты. Предприятие работает в режиме пуско-наладочных работ, но при этом выпускаемая им продукция появляется в точках розничной торговли Уфы. В то же время с территории предприятия в реку Уфимка стекает по отводным канавам загрязненная вода.

При этом в 2018 году Департамент Росприроднадзора по Центральному федеральному округу выпустил приказ, согласно которому комплекс «Кроношпан» получил отрицательное заключение государственной экологической экспертизы проекта, «данный комплекс не имеет право вести хозяйственную деятельность даже в режиме пуско-наладки».

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Кроме обращения к Генпрокуратуре, СПЧ призывает Росприроднадзор, Росводоресурсы и Роспотребнадзор провести комплексную проверку деятельности комплекса, обращая внимание на его «воздействие на окружающую среду, в частности, в третьей зоне санитарной охраны источников питьевого водоснабжения».

Как сообщало ИА REGNUM, инвестиционное соглашение о строительстве предприятия по деревообработке и производству древесно-стружечных плит правительство Башкирии и австрийская компания «Кроношпан» заключили в августе 2012 года. С этого момента в Уфе неоднократно проходили митинги, жители близлежащего района категорически не соглашались со строительством комплекса вблизи жилых домов и водозаборов. В октябре 2013 года лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов передал президенту РФ Владимиру Путину письмо инициативной группы против проекта, подписи под которым поставили около 20 тыс. человек.