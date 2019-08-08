Вашингтон, 8 августа, 2019, 22:57 — ИА Регнум. Если руководство Ирана захочет переговоров с Вашингтоном, то президент США Дональд Трамп готов к этому, заявила 8 августа на брифинге официальный представитель американского Госдепа Морган Ортагус.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США и Иран

По словам Ортагус, президент США ответит руководителям Ирана, если они захотят спросить, «как они могут вести себя, как нормальная страна».

«Наше требование к аятолле и к Рухани заключается в том, чтобы они осознали, насколько терроризируют регион, и подумали над прекращением этого», — заявила Ортагус.

«Если они хотят обсудить, как сделать себя нормальной страной и как избавиться от санкций, они знают, кому надо позвонить. Это президент Трамп, который ждёт их звонка», — сказала представитель Госдепа.

Как сообщало ИА REGNUM, США продолжают давление на Иран и сейчас пытаются создать «коалицию» для действий у морских границ Ирана в Ормузском проливе.