Вашингтон, 8 августа, 2019, 22:51 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп настроен на переговоры с Исламской Республикой Иран, и если в Тегеране решатся на них, то глава Соединённых Штатов «ждёт звонка» от руководства Исламской Республики. Об этом сегодня, 8 августа, заявила журналистам официальный представитель государственного департамента США Морган Ортагус.

Gage Skidmore Трамп

По словам Ортагус, власти США по-прежнему считают, что Иран терроризирует регион. Если власти Ирана хотят вступить в переговоры с США, то они знают, что нужно делать.

«Наше требование к аятолле и к Рухани заключается в том, чтобы они тщательно подумали о том, как они терроризируют регион, и подумали над тем, чтобы прекратить это», — рассказала Ортагус, имея в виду высшего руководителя Ирана аятоллу Хаменеи и президента Ирана Хасана Рухани.

«Если они хотят поговорить о том, как они могут вести себя, как нормальная страна, и как они могут быть возвращены в мир и избавиться от санкций, они точно знают, кому им надо позвонить. Это президент Трамп. И он ждет их звонка», — пояснила она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с приходом к власти в США Дональда Трампа политика Вашингтона в отношении Ирана существенно изменилась. Трамп вышел из соглашения по иранскому атому, которое США подписали при его предшественнике Бараке Обаме, а также восстановил режим американских санкций против Ирана.