Мехико, 8 августа, 2019, 22:50 — ИА Регнум. Глава британского МИДа Доминик Рааб заявил, что Евросоюз должен изменить соглашение о Brexit, либо страна выйдет из ЕС без соглашения с Брюсселем, 8 августа передает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Brexit

«Если позиция ЕС заключается в том, что соглашение о выходе не может быть изменено… то это решение подтолкнет Великобританию к выходу без сделки» , — заявил Рааб в ходе визита в Мехико.

Рааб отметил, что «ответственность» за «жесткий Brexit» будет лежать на политиках и чиновниках Евросоюза.

Читайте также: «У нас останется ВТО» — правительство Джонсона не боится «жесткого Brexit»