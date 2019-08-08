Хмеймим, Сирия, 8 августа, 2019, 22:28 — ИА Регнум. За сутки боевики из Идлибской зоны совершили 46 обстрелов, в результате которых погибли два человека и ещё 18 получили ранения, сообщил 8 августа на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Из числа раненых 13 человек являются военнослужащими сирийской армии и пятеро — мирными жителями. Двое погибших также служили в правительственных сирийских войсках.

«Погибло два, ранено 13 сирийских военнослужащих. Пострадали пять мирных жителей», — сказал Алексей Бакин.

Обстрелам подверглись семь районов города Алеппо, семь поселений в провинции Хама и 11 населённых пунктов в провинции Латакия. Многие из них обстреляны неоднократно.

Как сообщало ИА REGNUM, после выхода боевиков из режима прекращения огня в зоне «Идлиб» число ежедневных обстрелов резко возросло.