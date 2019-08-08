Москва, 8 августа, 2019, 22:10 — ИА Регнум. Федеральные телеканалы сегодня вечером, 8 августа, в Москве были задействованы для оповещения граждан о приближающемся шторме.

xusenru Тучи над Москвой

Эфир центральных телеканалов, в частности, «Первого канала», каналов ВГТРК был прерван, и появилось сообщение о том, что на столицу надвигается непогода, ожидается усиление ветра. Граждан призвали соблюдать осторожность.

Стоит отметить, что по решению главы комиссии по чрезвычайным ситуациям могут быть задействованы системы оповещения, в которым относятся телеканалы. При этом телевидение впервые было задействовано в Москве для оповещения населения об угрозе чрезвычайной ситуации.

Синоптики предупреждают, что всего за пять часов в Москве может выпасть треть месячной нормы осадков — до 25 мм. Ливень будет сопровождаться сильным ветром. Ночью порывы ветра могут достигать 21 м/с, днем 9 августа ветер может усилиться до 25 м/с.