Северодвинск, Архангельская область, 8 августа, 2019, 22:02 — ИА Регнум. В результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области два человека погибли, ещё четверо получили ранения. Об этом сегодня, 8 августа, сообщает пресс-служба министерства обороны России.

Niklas Freidwall Взрыв

В военном ведомстве рассказали, что на полигоне недалеко от села Нёнокса проводились испытания ракетного двигателя. Какого именно — не уточняется. Ряд СМИ со ссылкой на источники утверждает, что испытывался ракетный двигатель для гиперзвуковой ракеты «Циркон». Полигон находится в 30 км от Северодвинска.

«При испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошёл взрыв и возгорание изделия. В результате происшествия получили травмы различной степени тяжести шесть представителей Минобороны и предприятия-разработчика. Два специалиста от полученных ранений скончались», — сказано в сообщении Минобороны России.

Также в Минобороны подчеркнули, что данный инцидент не оказал никакого влияния на окружающую среду. Дело в том, что в местных СМИ и даже городская администрация сообщили, что якобы после взрыва на полигоне радиационный фон в Северодвинске кратковременно увеличился.

Более того, на официальном сайте городской администрации Северодвинска сообщили, что сработала автоматизированная система контроля радиационной обстановки.

«В 11:50 8 августа датчики АСКРО в Северодвинске зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона. В настоящее время фон нормализовался», — сказано в сообщении администрации.