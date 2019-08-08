Москва, 8 августа, 2019, 21:52 — ИА Регнум. В аэропортах московского авиаузла вечером 8 августа отменено и задерживается в общей сложности 23 авиарейса. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса «Яндекс.Расписания».

Павел Латышов ИА Красная Весна Перрон аэропорта Внуково

На текущий момент в аэропорту «Внуково» отменено три рейса и ещё четыре рейса задержано, в «Домодедово» отменён один рейс и восемь задержано, в «Шереметьево» задерживается восемь авиарейсов.

В аэропорту «Жуковский» пока все рейсы следуют согласно расписанию.

Напомним, ранее сегодня МЧС предупредило о резком ухудшении погоды в столичном регионе с вечера 8 августа. Согласно прогнозу, сильные ливни со шквалистым ветром до 20−25 метров в секунду будут идти всю ночь и продолжатся в течение дня 9 августа.