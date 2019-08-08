Мадрид, 8 августа, 2019, 21:44 — ИА Регнум. «Если смотреть на число путешественников, мафия — главный «туроператор» мира, — пишет испанское издание El Mundo. — Никто не перемещает столько людей на планете, сколько организаторы перевозки мигрантов, никто так не управляет людскими потоками и заселением определенных территорий, никто не имеет ее гибкости, позволяющей корректировать планы и приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам, и никто не извлекает стольких выгод. Мы думаем, что знаем все о людях, прибывающих к нашим берегам, но мы ничего не знаем о том, кто обеспечивает это путешествие».

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

В настоящий момент, по сведениям неправительственной организации Африканский центр стратегических исследований, 3,5 миллиона африканцев перемещаются из одного места в другое под контролем мафии перевозчиков. Согласно докладам НПО, по континенту кочует больше женщин, чем мужчин, причем половина из них — несовершеннолетние. Лишь небольшая часть этих людей, всего 1% от 3,5 миллиона, предпримет попытку попасть в Европу. Оставшиеся 99% переедут из одной африканской страны в другую.

«Что мы делаем, когда хотим отправиться в африканскую или азиатскую страну? Идем в посольство и запрашиваем визу. Так это работает для нас, но не в обратную сторону, — подчеркивает El Mundo. — Какая альтернатива есть у граждан множества африканских стран, чтобы попасть в Европу? Если государство не позволяет этого сделать, появляется то, что его заменяет, — мафия. Чем больше границ, бюрократических препятствий, перекрытых маршрутов и запретов встретит на своем пути мигрант, тем лучше для перевозчика. У него в руках криминальный бизнес на миллиарды долларов, более прибыльный в наше время, чем перевозка наркотиков или оружия».