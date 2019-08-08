Нижний Новгород, 8 августа, 2019, 21:19 — ИА Регнум. Итоговое собеседование с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным для назначения на пост министра здравоохранения региона пройдут три кандидата, которых выбрала экспертная комиссия. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Khabar 24 Кресло руководителя

Так, на пост главы минздрава претендуют: главный врач Мурманской городской детской поликлиники № 4 Светлана Белозерова, главврач нижегородской больницы № 35 Аркадий Денисенко и замглавы координационного центра по реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» Руслан Султанов.

Отбор на пост министра здравоохранения проходит в рамках программы «Команда правительства», которая стартовала в мае 2018 года. На должности в правительстве Нижегородской области могут претендовать граждане в возрасте после 21 года, не имеющие судимости. При этом регион проживания кандидатов значения не имеет.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года в области стартовал четвёртый конкурс, в рамках которого через портал «Команда правительства» был начат отбор кандидатов на пост министра строительства. До этого по схожей схеме был выбран глава министерства культуры, министр экологии и природных ресурсов, а также министр социальной политики.