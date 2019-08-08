Премьер-министр Индии обещает «освободить» Кашмир от террористов
Нью-Дели, 8 августа, 2019, 20:55 — ИА Регнум. Премьер-министр Индии обещает «освободить» Кашмир от «терроризма и сепаратизма», 8 августа передает агентство Associated Press.
Kremlin.ru
Нарендра Моди
«Я полностью верю в новую систему, мы вместе сможем освободить Джамму и Кашмир от терроризма и сепаратизма», — заявил Моди.
Моди заявил, что ситуация в регионе «постепенно нормализуется», и обвинил Пакистан в «подстрекательстве жителей региона против Индии».
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