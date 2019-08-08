Москва, 8 августа, 2019, 20:53 — ИА Регнум. Московский зоопарк и парк Горького в Москве закрылись для посетителей из-за штормового предупреждения, объявленного вечером 8 августа в столичном регионе.

fxxu Зоопарк

«Во избежание непредвиденных ситуаций, связанных с погодой, а также какого бы то ни было риска для жизни посетителей, было принято решение закрыть Московский зоопарк на вход», — сообщили в пресс-службе учреждения.

В свою очередь, в пресс-службе парка Горького сообщили, что из-за непогоды временно закрыта для посещения вся территория парка, а также парковка перед главным входом в парк.

Напомним, ранее сегодня МЧС предупредило, что с вечера в столичном регионе ожидаются сильные ливни со шквалистым ветром до 20−25 метров в секунду. Неблагоприятные погодные явления продлятся всю ночь и сохранятся в течение дня 9 августа.

Гидрометцентр России объявил в Москве и Подмосковье «оранжевый» уровень погодной опасности, который означает «вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба».