Тверь, 8 августа, 2019, 20:48 — ИА Регнум. Соглашение между правительством Тверской области и Межрегиональным общественным фондом «Льняной союз» о развитии в регионе льноводства подписали 8 августа губернатор Игорь Руденя и председатель попечительского совета фонда Виктор Иванов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области.

Пресс-служба правительства Тверской области День льняного поля

Документ, подписанный в рамках Всероссийского дня льняного поля, предполагает взаимодействие сторон в развитии льняного комплекса, реновации отрасли, поддержке программ по сохранению производственной и научной базы льноводства.

Кроме того, на площадке Дня льняного поля соглашение с «Льняным союзом» заключило правительство Республики Марий Эл. Также была достигнута договоренность между АО «Лёнпром» и компанией Ransol Holding Inc. о поставках льноволокна из России в Индию. «Льняной союз» и Белорусское государственное управление по производству и реализации товаров лёгкой промышленности подписали соглашение о поставках льна.

Как сообщало ИА REGNUM, центральным мероприятием Дня льняного поля стала пленарная сессия «Потенциал льняного комплекса России» с участием вице-премьера правительства РФ Алексея Гордеева и и. о. главы Минсельхоза РФ Джамбулата Хатуова. В частности, Алексей Гордеев предложил сделать Тверскую область якорным регионом по производству льноволокна. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в рамках сессии выступил с целым рядом инициатив по развитию отрасли, в числе которых — создание на федеральном уровне межведомственной программы по развитию льноводства и внедрение на федеральном уровне системы компенсации затрат льноводам по результатам реализации готовой продукции. Также глава региона предложил Тверскую государственную сельскохозяйственную академию базовой для подготовки студентов для отрасли производства и переработки льна.

Отметим, Всероссийский день льняного поля провели в Тверской области не случайно — в последние годы эта отрасль вошла в число перспективных направлений АПК. В 2018 году в Тверской области производство льноволокна выросло на 12,5%, сегодня лён культивируют 15 хозяйств региона, шесть заводов занимаются первичной переработкой льносырья.