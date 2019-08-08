Лондон, 8 августа, 2019, 20:34 — ИА Регнум. Британский премьер-министр Борис Джонсон уверен, что парламент Великобритании не будет сопротивляться выходу страны из Евросоюза в установленный срок, 8 августа передает агентство Reuters.

Off2riorob Борис Джонсон

«Члены парламента должны осуществить то, что обещали людям этой страны… они выполнят мандат 2016 года, и мы покинем ЕС 31 октября» , — заявил Джонсон.

Отметим, сроки Brexit несколько раз сдвигались из-за отказа британского парламента ратифицировать соглашение о выходе с Брюсселем, принятое правительством бывшего премьер-министра Терезы Мэй.

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