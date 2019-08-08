Москва, 8 августа, 2019, 20:02 — ИА Регнум. Украина вряд ли сможет привлечь международный капитал в крупные инфраструктурные проекты на Украине, и приватизация земли здесь не поможет. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Кусок

«Речь идёт о каких землях-то? Они на что рассчитывают? Давайте продадим 40 млн гектаров земель, где вы инвестируете свои финансовые ресурсы, восстановите оросительную систему, которую мы сдали на металлолом, и можете на этой земле работать… Только возникает большой вопрос: есть гораздо более выгодные предложения для того, чтобы без особых вложений получить результат», — заявил Килинкаров.

«Сельское хозяйство, может, в какой-то мере, заинтересует страны, у которых с этим большие проблемы. Может, Арабские эмираты, Саудовскую Аравию или ещё кого-то. Но опять-то, вы же что делаете? Вы считаете, что этот парламент, имея большинство, проголосует за рынок продажи земли, и вся страна будет спокойно наблюдать, как это всё будет реализовываться», — добавил он.