Москва, 8 августа, 2019, 19:55 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский не предложил ничего нового турецкой стороне на фоне Петра Порошенко, а потому ничего неожиданного встреча Зеленского с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом не принесёт. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

President.gov.ua Совместная пресс-конференция Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана

«По поводу самого визита: я не пойму, что, до визита в Турцию между Порошенко и Эрдоганом были какие-то сложные отношения? Он сделал какой-то серьёзный прорыв? Всё то, что предлагал Зеленский, кроме продажи земли — ничего нового им не сказано», — заявил Килинкаров.

По его мнению, договорённости о развитии туризма и игорного бизнеса носят сугубо декларативный характер — чтобы привлечь турецкий бизнес на Украину Киев не может предложить никаких конкурентных преимуществ в сравнении с другими странами.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом пригласил турецкий бизнес инвестировать средства в проекты в Украине, в том числе в сфере игорного и туристического бизнеса, участвовать в приватизации земли и в восстановлении Донбасса.