Москва, 12 марта, 2019, 10:17 — ИА Регнум. В Москве на территории одного из крупнейших продовольственных рынков «Фуд Сити», расположенном на Калужском шоссе, сегодня, 12 марта, работает полиция. Стражи порядка совместно с сотрудниками Росгвардии проводят рейд.

Читайте также: В ходе обысков в ТЦ «Москва» и на «Садоводе» задержаны десятки мигрантов

Мероприятия направлены на выявление нарушений требований миграционного законодательства, уточнил источник ТАСС в правоохранительных органах. Также полиция проверяет людей, работающих на рынке, на причастность к различным преступлениям. О том, есть ли задержанные, не сообщается.

Добавим, что ранее аналогичные профилактические рейды прошли на территории столичного торгового комплекса «Москва» и на оптовом рынке «Садовод». Там правоохранители задержали несколько десятков человек.

Также в сюжете Московские рынки с нелегалами пора закрыть, Сергей Семёнович?

Как сообщало ИА REGNUM, только за первый квартал 2018 года из России были выдворены почти 11 тыс. иностранных граждан. Вместе с тем, по данным МВД, за это время в страну въехали 1,4 млн трудовых мигрантов. Это на 6,2% ниже показателя за аналогичный период 2017 года.